Hospital Evangélico abre Setembro com campanha de doação de órgãos

O Hospital Evangélico de Cachoeiro inicia nesta sexta-feira (01) a campanha “Setembro Verde” que visa levar conscientização da importância à doação de órgãos. Referência em captação de córneas no sul do Estado, nos últimos dois anos , e até o mês atual, o Heci realizou cerca de 25 captações de órgãos, na sua grande maioria de córneas. Em maio deste ano, o Heci realizou a captação de um fígado que foi destinado a uma criança que estava internada em estado grave em um hospital da Grande Vitória.

A doação de órgãos é um ato, por meio do qual, podem ser retirados órgãos ou tecidos de uma pessoa viva ou falecida (doadores) para serem utilizados em outras pessoas (receptores), com a finalidade de restabelecer as funções de um órgão ou tecido doente. A doação é um ato muito importante, pois salva vidas.

O indivíduo que esteja necessitando do órgão ou tecido o receberá por meio da realização de um processo denominado transplante. O transplante é um procedimento cirúrgico em que um órgão ou tecido presente na pessoa doente (receptor), é substituído por um órgão ou tecido sadio proveniente de um doador.

Saiba Mais:

O Enfermeiro e Coordenador da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes – CIHDOTT, Gustavo Calegário, explica que, existem dois tipos de doadores. “O primeiro é o doador vivo que pode ser qualquer pessoa que concorde com a doação, desde que não prejudique a sua própria saúde. O doador vivo pode doar um dos rins, parte do fígado, medula óssea ou parte do pulmão. Pela lei, parentes até o quarto grau e cônjuges podem ser doadores. Não parentes, só com autorização judicial. E o segundo tipo é o doador falecido. Esses são pacientes com morte encefálica, geralmente vítimas de catástrofes cerebrais, como traumatismo craniano ou AVC (Acidente Vascular Cerebral)”, disse.

Conforme publicação, em agosto deste ano no portal do Ministério da Saúde, “todos os critérios são computados por um sistema informatizado. Quando um paciente receptor é inserido no sistema pela equipe de transplante, todos esses dados são informados. Quando são inseridos os dados do doador, é o sistema informatizado, por meio de algoritmos, prevendo todos os critérios, que vai gerar a lista de pacientes aptos a receber o órgão doado”.

O processo da doação

O processo de doação de órgãos é iniciado pela Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) do HECI, que atua desde a identificação do potencial doador, acolhimento e abordagem aos familiares do doador até a captação de órgãos que é realizada por uma equipe especializada encaminhada pela Central Estadual de Transplantes do ES.

A doação de órgãos é muito importante para quem está na fila de espera, possibilitando dar continuidade à vida. Seja um doador de órgãos, comunique sua família, a vida precisa continuar.

Durante o mês de setembro a CIHDOTT vai realizar no hospital a Campanha “Setembro Verde” para a conscientização de pacientes, familiares e colaboradores sobre a importância da Doação de Órgãos. Serão realizadas ações educativas, divulgação em mídia social, além de palestras para discussão da temática.