Hospital Infantil de Vitória comemora os 90 anos da unidade

Foi um ‘parabéns’ muito especial. O pátio interno do Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), localizado em Vitoria, foi palco de uma grande festa em comemoração às nove décadas de funcionamento da unidade que é referência em atendimento pediátrico no Espírito Santo. O momento de celebração, realizado na tarde dessa terça-feira (15), também incluiu o reconhecimento aos servidores que fizeram parte da história da unidade que começou a funcionar em 15 de agosto de 1933.

Mais de 90 servidores com mais de 30 anos de contribuição em serviços prestados ao HINSG foram homenageados com placas e certificados, como forma de reconhecer a importância de todos os trabalhadores para o funcionamento da hospital.

Durante a solenidade, o governador Renato Casagrande parabenizou todos aqueles que fizeram e fazem parte da história do HINSG, que é referência estadual em atendimento pediátrico. “É uma grande alegria estar aqui comemorando os 90 anos do HINSG e reconhecendo o trabalho de quem contribuiu muito para a história da saúde infantil no Espírito Santo. Estamos aqui reassumindo o compromisso dessa gestão – que já realizou investimentos na prevenção de incêndios, no sistema elétrico da unidade, na fachada do prédio, entre outros – com o atendimento às crianças capixabas”, afirmou o governador.

Além de acolher as crianças e seus familiares nos momentos difíceis, o HINSG também é reconhecido pela oportunidade de profissionalização que oferta aos estudantes da área da saúde, como o que aconteceu com o pediatra e subsecretário de Atenção à Saúde, Tadeu Marino.

“O hospital sempre teve um papel extremamente importante, mas isso foi ampliado com a criação da residência médica em Pediatria, a partir de 1976. Desde então, além de proporcionar serviços de saúde à população, o HINSG se torna um local de formação para a Pediatria capixaba, porque os profissionais dessa área passam pelo hospital durante a sua formação nos cursos de Medicina e Enfermagem, por exemplo”, declarou.

Trabalho e dedicação

O diretor-geral da unidade, Clio Zanella Venturim, atua efetivamente na área da saúde desde 2001 e profissionais que trabalharam no HINSG fizeram parte da formação dele. “Todos nós aqui sabemos que saúde se faz com ‘várias mãos’. Estamos aqui hoje para reconhecer os esforços de todos os colaboradores que passaram pelo hospital e dedicaram suas vidas para proporcionar um atendimento de qualidade e acolher nossas crianças da melhor maneira possível”, pontuou.

A pediatra Isabel Cristina Carvalho destaca o HINSG como pioneiro em referência imunobiológica, no tratamento da fibrose cística e na prevenção e assistência a pessoas que sofreram intoxicações.

“Muitas experiências e práticas em saúde da criança no Espírito Santo começaram a ser realizadas aqui no HINSG. Temos o compromisso de continuar desenvolvendo o trabalho iniciado há décadas por grandes profissionais e também de incentivar novos talentos a contribuírem para a manutenção da qualidade do serviço feito pelo hospital”, afirmou.

Entre os homenageados, esteve o ex-diretor do HINSG, o pediatra Nélio Almeida dos Santos. Em sua fala, ele agradeceu a todos os profissionais que dedicaram a vida em favor do serviço prestado no hospital.

“O HINSG cuida de saúde e é uma expressão do SUS no nosso Estado em favor da pediatria e dos nossos pacientes infantojuvenis. Tenho gratidão por ter tido essa casa como escola. Agradeço também aos companheiros de trabalho, profissionais éticos que sempre se esmeraram em fazer o melhor aos pacientes, e àqueles que confiaram e acreditaram no nosso serviço”, ressaltou.

Homenageados nos 90 anos do HINSG

Mais de 90 servidores foram reconhecidos publicamente durante a cerimônia de aniversário dos 90 anos do HINSG com o recebimento de certificado. Além disso, foram entregues a 11 trabalhadores (ou aos familiares deles) placas em homenagem e agradecimento aos serviços prestados em favor do hospital e pela dedicação na promoção da saúde pública. São eles:

Francisco Luiz Zaganelli

Severino Dantas Filho (in memoriam)

Ana Quiroga (in memoriam)

Josefa Correia Batista

Nélio Almeida dos Santos

Sony de Freitas Itho

Valentin Sipolatti

Celso Murad

Elizabeth Gomes Gobbi Verzola

Gerson Thomé Marino

Jolindo Martins (in memoriam)