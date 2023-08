Hospital Infantil inicia serviço de urgência e emergência em urologia 

O HIFA Aquidaban recebeu um ganho importante em resolutividade com o início de mais um serviço, o de Urgência e Emergência clínica e cirúrgica em urologia. Agora o hospital é referência nesta linha de cuidado da Atenção para os 27 municípios da Região Sul de Saúde do Estado.

“A abertura do serviço urologia no HIFA Cachoeiro é iniciado em um momento de reorganização da rede assistencial da Região Sul, vindo como oferta de serviço imprescindível no atendimento dos usuários SUS da região, que passam a contar com referência qualificada. O HIFA passa a receber pacientes da urologia com demandas de urgência e emergência exclusivas não associadas a outros traumas, bem como realiza tratamentos ambulatoriais e cirúrgicos de demandas eletivas”, destacou a gerente de regulação do acesso a assistência a saúde, Alessandra Berton.

Antes do início do serviço, muitos pacientes precisavam se deslocar para Vitória para tratamentos de cálculo renal, por exemplo. Para o médico cirurgião e diretor técnico do HIFA Aquidaban, Dr. Rogério Dardengo, “foi seguindo a diretriz da instituição, que é primar pela qualidade do serviço, que a gestão reuniu um time de experts com excelência no tratamento de doenças urológicas, trazendo a resolutividade e dignidade que a nossa população tanto precisa e merece”, finalizou.