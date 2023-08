Hospital ‘São Lucas’ realiza mais de mil cirurgias no mês de julho

O Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas”, localizado em Vitória, tem muito a comemorar. No mês de julho, a unidade realizou 1.025 procedimentos cirúrgicos, consolidando a ampliação de forma consistente e com qualidade da produção. Os dados são bastante expressivos e refletem diretamente na saúde dos pacientes, mostrando o compromisso com a saúde capixaba.

A Ortopedia realizou o maior número de procedimentos (524), seguido da Cirurgia Vascular (132), Cirurgia Geral (115) e Cirurgia Bucomaxilofacial (111). A Neurocirurgia também se destacou, com um acumulado de 76 procedimentos, sem esquecer das especialidades de Cirurgia Plástica e Cirurgia Torácica, que, juntas, acumularam 64 cirurgias e a Urologia, que embora não faça parte do peril do hospital, também fez intervenções cirúrgicas em 3 casos no mês de julho.

O Centro Cirúrgico é o coração de um hospital de trauma, tudo passa por lá. Se ele não funciona bem, todo o restante do atendimento fica comprometido. Foi pensando nisso que a gerente das unidades clínica de cirúrgicas do “São Lucas”, Emanuelle Vescovi, em parceria com a coordenadora assistencial do Centro Cirúrgico do hospital, Marcela de Assunção, trabalharam com afinco para reforçar a comunicação, melhorar os processos e até mesmo antecipar as necessidades das equipes para que o número de cirurgias crescesse a cada dia e as salas cirúrgicas pudessem ser usadas de forma efetiva.

“Foi com o envolvimento de todos os setores que criamos um ciclo bem-sucedido, que se realimenta: o paciente é operado com rapidez e qualidade, se recupera mais rapidamente, o que favorece o giro de leito e permite que possamos fazer mais e melhor com os recursos que recebemos. O empenho de toda a equipe ao longo dos últimos meses foi emocionante. Tudo que fazemos é pensando no paciente”, comemorou Emanuelle Vescovi.

O presidente da Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes), que gerencia a unidade, Rodrigo Seidel, esteve no hospital para participar da inauguração da nova recepção da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e conhecer os novos projetos de humanização da unidade. Na ocasião, Seidel comemorou os bons resultados e reforçou que os esforços para que o hospital siga sendo exemplo de referência, boa gestão, qualidade e agilidade no atendimento são contínuos.

“Comemoramos mais uma vitória, agradecemos a Deus por continuar nos capacitando e reafirmamos o nosso compromisso com a saúde capixaba, pensando sempre no próximo passo e na consolidação de uma cultura de melhorias que não se encerra com alguns bons resultados, mas que progride e vislumbra novos cenários”, comemorou Rodrigo Seidel.