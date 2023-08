Ibatiba: Justiça determina que delegado use tornozeleira eletrônica

A Justiça determinou que o delegado titular do município de Ibatiba, Tiago Dorneles, se afastasse das suas funções e fizesse uso de tornozeleira eletrônica.

Neste sábado (5), a Polícia Civil do Espírito Santo confirmou que o policial encontra-se afastado e cumpre “medidas cautelares determinadas pelo Poder Judiciário, incluindo uso de tornozeleira eletrônica”.

O motivo que levou a Justiça a determinar essa punição ao delegado não foi divulgado pela instituição.

“Tais medidas foram solicitadas pela Corregedoria da Polícia Civil a partir de Inquérito Policial, que está em andamento e tramita em segredo de Justiça”, disse a Polícia Civil por meio de nota.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.