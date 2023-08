Inova Capixaba: Ifes oferece capacitações no ES Empreendedor

O Inova Capixaba – Saúde in Foco no Sul – que aconteceu em Guaçuí, na região do Caparaó, nesta terça (29) e quarta-feira (30), ofereceu várias opções de estandes que foram montados no Ginásio Municipal de Esportes. Em cada um deles, havia informações sobre inovações, principalmente, na área da saúde. E entre eles, estava o Ifes de Vila Velha que apresentou o Projeto ES Empreendedor.

A coordenadora do projeto, Marcela Paes, explica que o objetivo do ES Empreendedor é oferecer capacitação, utilizando ferramentas de inovação, para a comunidade em geral, tanto para empreendedores, como para pessoas que pretendem empreender, ou escolas. “Temos cursos como de impressora 3D, Realidade Aumentada, operação de drones, fotografias para vendas na internet, produção de cosméticos, de cerveja e de sabão ecológico”, conta.

A coordenadora relata que o projeto está sendo levado a todo o Estado do Espírito Santo, oferecendo capacitações para as comunidades. “Para o Inova, em Guaçuí, trouxemos impressoras 3D, para mostrar como funciona”, destaca, explicando que é possível fazer desde peças para decoração até para a área odontológica, médica ou de fisioterapia. “Além da Realidade Aumentada que consiste em oferecer imagens num papel e, a partir de um QR Code, a pessoa consegue enxergar além do que está ali, sem precisar de acesso a um computador, bastando ter um celular, o que também pode ser utilizado na área da saúde e na educação”, enfatiza.

ES Empreendedor no interior do Estado

Também dentro do Projeto ES Empreendedor, o Ifes Vila Velha trouxe o curso de fotografia, para quem quer aprender a mexer um pouco mais com fotografia feita no celular. “E um drone para pessoas que quiserem entender mais sobre o assunto”, completa.

O Ifes Vila Velha trouxe impressoras 3D para mostrar como funcionam e suas possíveis utilizações (Foto Marcos Freire)

Apesar do Ifes Vila Velha estar na Grande Vitória, Marcela Paes explica que o projeto também está chegando ao interior do Estado. “Já existem cursos sendo realizados no interior, como em Cachoeiro, João Neiva, Aracruz, Venda Nova do Imigrante, Guarapari e Piúma, além da Grande Vitória”, conta.

Projeto ainda não chegou ao Caparaó

Os cursos não estão abertos em Guaçuí e região do Caparaó ainda. “Mas estamos à disposição dos municípios que tiverem interesse”, afirma. “E a pessoa que se interessar, pode acessar nossas redes sociais (inovavila.ifes), onde podem ser encontradas informações de todos os cursos que são presenciais e gratuitos”, conclui. As inscrições também são de graça.

O Fórum de Tecnologia e Inovação no Setor de Saúde – Inova Capixaba – Saúde in Foco no Sul – que está acontecendo em Guaçuí faz parte do Programa de Popularização da Inovação do Governo do Estado (Inova Pop). O evento é realizado numa parceria do Governo do Estado, por meio da Secti, Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (Icepi), Prefeitura de Guaçuí, Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí e Secretarias Municipais de Saúde. Além da participação do Ifes e da Ufes.