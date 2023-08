Inovação e soluções eficazes na Saúde são temas de evento em Guaçuí

Nos dias 29 e 30 de agosto a cidade de Guaçuí recebe o evento INOVA CAPIXABA – SAÚDE IN FOCO, onde serão apresentadas as tecnologias e soluções mais modernas aplicadas à área de saúde, com o intuito de fortalecer as iniciativas científicas, tecnológicas e de qualificação profissional no Espírito Santo.

O evento faz parte do Programa de Popularização da Inovação – INOVAPOP e tem como objetivo promover o desenvolvimento de negócios e propor soluções tecnológicas inovadoras aplicadas à área da Saúde, por meio da interação de profissionais, empresas de tecnologia, startup.

Com foco na melhoria da Saúde Pública, o evento é realizado em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Prefeitura Municipal de Guaçuí, Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí e Secretarias Municipais de Saúde.

Para o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, a inovação no setor da saúde é essencial para uma melhor prestação de serviços à população.

“Fortalecer a gestão na área da saúde com tecnologia e inovação pode agilizar e modernizar o atendimento ao público, melhorando a sua qualidade vida, como também pode proporcionar melhores soluções em serviços de postos de saúde e hospitais do Estado”, disse o secretário.

Segundo o coordenador do Programa de Popularização da Inovação – INOVAPOP, Jales Junior, o evento é direcionado para profissionais de todos os setores do serviço de saúde, para empresas de tecnologia e inovação, startups, empreendedores e está aberta para o público geral.

“O evento é uma oportunidade para troca de informação e conhecimento, além de estimular à cultura da inovação, promovendo o fortalecimento da Saúde Pública. Além disso, o evento é um espaço de oportunidades de negócios, de atualização tecnológica. Isso beneficia o desenvolvimento regional, dando visibilidade para empresas e startups, que ainda contribuem para o alcance da educação profissional e crescimento do mercado”, convidou.

INOVA CAPIXABA- Saúde In Foco

Nos dois dias de evento haverá palestras, mesas-redondas e empresas que vão demonstrar exemplos de soluções tecnológicas inovadoras aplicadas ao aprimoramento de todas as etapas dos serviços prestados na área de saúde.

Uma praça de alimentação e shows musicais completam o evento que será realizado no Ginásio de Esportes de Guaçuí.

Data: 29 e 30 de agosto de 2023

Horário: Das 10h às 20h

Local: Ginásio de Esportes “Zilton Vicente Vasconcelos” – Rua Carlos Spala – Tancredo Neves

Aberto ao público