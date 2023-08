VÍDEO | “Inovação é uma das prioridades do Governo do ES na região Sul”, diz Bruno Lamas

O Fórum de Tecnologia e Inovação no Setor de Saúde, Inova Capixaba – Saúde in Foco no Sul, teve início nesta terça-feira (29) e prossegue na quarta-feira (30), na cidade de Guaçuí.

Médicos, servidores públicos e empresários compõem a programação do evento, que contará ao todo com 14 palestras e apresentações de experiências de sucesso no campo da saúde e Inovação.

O Inova Capixaba – Saúde in Foco no Sul integra o Programa de Popularização da Inovação (Inovapop) e é realizado em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Prefeitura Municipal de Guaçuí, Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí e Secretarias Municipais de Saúde.

O secretário da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Bruno Lamas, falou sobre a importância do evento e sobre os projetos de inovação para o Sul do Espírito Santo.

