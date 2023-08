VÍDEO | “Inovação na agropecuária é o grande desafio do Caparaó”, diz vice de Guacuí

Nesta terça-feira (29), teve início o evento Inova Capixaba – Saúde in Foco, na cidade de Guaçuí. O intuito do Fórum é fortalecer as iniciativas científicas, tecnológicas e de qualificação profissional. Na programação, serão apresentadas uma série de tecnologias e soluções aplicadas à área de saúde.

Durante o evento, o vice-prefeito de Guaçuí, Wullisses Fermiano, reiterou a importância e o destaque da Saúde na região do Caparaó, mas falou também sobre outros desafios de Inovação, nas áreas da educação e agricultura.

