Inscrições abertas para novos membros do Conselho Municipal de Assistência Social

O Conselho Municipal de Assistência Social de Cachoeiro de Itapemirim (Comasci) deu início, nesta semana, aos procedimentos para a eleição de novos membros representantes da sociedade civil que irão compor o órgão no biênio 2023/2025.

O edital que estabelece o cronograma eleitoral foi publicado na edição da última segunda-feira (14) do Diário Oficial do Município. O processo começa com a convocação de entidades, trabalhadores e usuários da política de assistência social para participarem da assembleia em que o pleito ocorrerá, agendada para o dia 13 de setembro.

A eleição visa preencher seis vagas de conselheiros, distribuídas igualmente entre três grupos: usuários ou organizações de usuários da assistência social, entidades de organizações sociais legalmente constituídas e em funcionamento regular, e trabalhadores do setor.

As inscrições para candidatos e votantes estão abertas e serão aceitas até 11 de setembro. Os interessados devem entregar a documentação exigida no edital na sede da Secretaria Executiva do Conselho de Assistência Social de Cachoeiro, localizada na rua Agripino de Oliveira, número 60, bairro Independência.

Sobre o conselho

O Comasci desempenha um papel importante na promoção de políticas sociais eficazes e inclusivas. Atuando como um canal de participação democrática, o Comasci envolve a sociedade na formulação, monitoramento e avaliação de programas de assistência.

Além de assegurar a qualidade e transparência dos serviços, o conselho defende direitos, estimula a colaboração entre diversos atores sociais e fortalece a cidadania ativa. Sua atuação contribui significativamente para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e preocupada com o bem-estar de todos.