Inscrições abertas para o Circuito Formativo da Educação

A Secretaria da Educação dará continuidade ao Circuito Formativo da Educação para o segundo semestre deste ano. Ao todo, são oito formações, sendo algumas autoinstrucionais e outras híbridas com encontros síncronos. O público-alvo é formado por diretores das escolas estaduais, coordenadores, supervisores, entre outros. As inscrições abriram na última segunda-feira (07) e seguem abertas até esta sexta-feira (11).

As formações continuadas foram planejadas e elaboradas por uma equipe de especialistas em educação, visando a atender às demandas atuais do cenário educacional, bem como aos desafios enfrentados diante das transformações sociais, tecnológicas e culturais.

A iniciativa tem como objetivos fomentar o desenvolvimento das competências e habilidades dos educadores, com foco nas metodologias de ensino mais inovadoras e eficazes; promover a compreensão e a aplicação das diretrizes curriculares, a fim de criar uma experiência educacional integrada e coerente; estimular a criação de ambientes inclusivos que valorizem a diversidade e respeitem as necessidades individuais de cada aluno; e oferecer suporte aos gestores escolares, desenvolvendo habilidades de liderança e gestão participativa.

