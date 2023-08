Inscrições abertas para oficina gratuita de informática básica

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) de Cachoeiro, por meio do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho), abriu inscrições para uma oficina gratuita de informática básica.

A formação é destinada a usuários dos serviços socioassistenciais. Podem se candidatar pessoas com idades de 14 a 59 anos, atendidas pelos Centros de Referências de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centro de Referência da Juventude (CRJ) e outros equipamentos da Semdes.

As vagas são limitadas e, quem tiver interesse, deve se inscrever pelo link: bit.ly/oficinainformatica. No curso, serão ensinadas noções básicas de Windows (sistema operacional), Word (texto) e Excel (planilha).

As aulas acontecerão de 28 de agosto a 5 de setembro, das 13h30 às 17h30, na sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), localizado na avenida Jones dos Santos Neves, número 253, bairro Santo Antônio.

Além de capacitar para o mercado de trabalho, o objetivo do curso é promover o letramento e a inclusão digital.