Inscrições para curso básico de camareira seguem até terça (08) em Anchieta

Mais uma oportunidade de capacitação para quem procura aprender uma nova profissão: já estão abertas as vagas para curso básico de camareira oferecido pela Prefeitura de Anchieta. As inscrições vão até a próxima terça-feira (8). O curso é gratuito e os alunos receberão certificado.

O curso é presencial, com aulas teóricas e práticas. Durante as aulas, os alunos vão aprender técnicas de arrumação e higienização dos quartos e áreas afins; postura e apresentação pessoal; segurança no trabalho; arrumação e decoração dos quartos; envelopamento de lençóis e decoração com toalhas.

As aulas ocorrem entre 8 e 10 de agosto, das 18 horas às 22h, na Escola Família Turismo (Eftur), ao lado do Hospital Maternidade do Mepes, no bairro Porto de Cima.

Há 25 vagas para o público em geral, mas elas são exclusivas para moradores de Anchieta. As inscrições podem ser feitas neste link.

Mais informações com a Escola Família Turismo (Eftur), no telefone (28) 99883-0870.