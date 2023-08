Inscrições para passeio ciclístico do Dia dos Pais ainda estão abertas

Para quem deseja comemorar o Dia dos Pais de forma diferente e divertida, em Cachoeiro, ainda é possível se inscrever para o passeio ciclístico “Pais e Filhos”, que a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) realizará no dia 13 de agosto.

A inscrição é gratuita e pode ser feita acessando o formulário eletrônico disponível na página bit.ly/passeiociclista. Os participantes deverão doar um litro de leite, que será destinado ao Banco de Alimentos do município.

O cadastro foi aberto em julho e, para os 100 primeiros inscritos, a Semesp preparou uma camiseta do evento. A retirada das peças será feita na loja Pedal de Ouro, localizada no Centro, no sábado (12), das 9h às 12h, mediante a doação do litro de leite. Já os demais participantes devem entregar a doação no dia do passeio.

Manhã de esporte e lazer

O objetivo do evento é proporcionar uma manhã de domingo especial, com lazer e prática esportiva aos moradores e entusiastas do ciclismo do município.

O trajeto terá aproximadamente 10 km, com concentração, largada e chegada na praça Jerônimo Monteiro. A saída será às 8h, seguindo pela Beira-Rio até a ponte da Ilha da Luz, em direção às ruas Samuel Levy, Pinheiro Junior e Moreira. Em seguida, os ciclistas atravessarão a ponte do Arco e retornarão à Praça Jerônimo Monteiro pela rua Vinte e Cinco de Março.

Ao final do evento, na Praça Jerônimo Monteiro, será realizado um sorteio de duas bicicletas novas para os participantes inscritos.