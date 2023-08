Irmã Otília recebe alta de hospital após ser internada com pneumonia

A irmã Maria Joana Otília, 90, recebeu alta do Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim, no último sábado (5), após ser internada na última semana com um quadro de anemia e pneumonia. A complicação consiste em uma inflamação que afeta os pulmões e que, geralmente, está relacionada a uma infecção.

Na segunda-feira, 31 de julho, a religiosa deu entrada no hospital após chegar na instituição reclamando que “não estava se sentindo muito bem”. A equipe médica preferiu interná-la na Unidade de Tratamento Intensivo – UTI. Otília foi tratada com antibióticos passou por uma bateria de exames e acompanhamento nutricional. Ao longo da semana, segundo as religiosas da Congregação das Irmãs de Jesus na Eucaristia, ela teve uma significativa evolução clínica.

Na manhã desta segunda-feira, 07, irmã Otília participa da Celebração Eucarística em homenagem ao nascimento e falecimento de Madre Gertrudes de São José, fundadora da Congregação. A cerimônia acontece no auditório do Colégio Jesus Cristo Rei.

Na quinta-feira, 03, a Santa Casa publicou um video em suas redes sociais no qual a religiosa atualizou o seu quadro de saúde. “Graças a Deus estou me recuperando. Quero agradecer as orações, por isso, estou melhorando”, disse no vídeo.

A religiosa pontuou ainda que estava em oração. “Na minha enfermidade, estou rezando por todos vocês que me querem bem. Vocês estão no meu coração”

No domingo, 23, Irmã Otília completou 60 anos de vida religiosa. Em função da sua dedicação, ela foi eleita por unanimidade a Cachoeirense Presente 2023 pela Câmara de Vereadores.