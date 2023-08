João Coser destaca relevância de políticas culturais para o ES

O deputado João Coser (PT) destacou em discurso na tribuna a importância do I Encontro Nacional de Gestores da Cultura, aberto nesta segunda-feira (14), no Teatro Universitário da Ufes, com a presença do governador Renato Casagrande (PSB) e das ministras Margareth Menezes (chefe da pasta) e Carmen Lúcia (STF). Segundo informações da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), as inscrições foram destinadas apenas para gestores municipais e estaduais da cultura, com a confirmação de mais de 1.100 inscritos.

João Coser avaliou que sediar o encontro coloca a capital capixaba em destaque, e disse que o governador, com auxílio do secretário Fabrício Noronha, já está desenvolvendo várias ações “em sintonia com o novo momento da cultura conduzido pelo governo federal”.

Ele considerou que a retomada do foco para a área cultural simboliza respeito, e citou que o segmento impulsiona também a economia e o desenvolvimento social.

Pós-covid

Com discussões que seguem até amanhã (terça), o encontro marca o lançamento do calendário da Conferência Estadual de Cultura e conta com palestras, minicursos, debates e outras temáticas de gestão na área.

O encontro promove pela primeira vez após a pandemia uma reflexão sobre os desafios e as perspectivas da regulamentação e implementação das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, em sintonia com a reconstrução do Ministério da Cultura (Minc) e as futuras políticas culturais no Brasil.

Novo PAC

Theodorico Ferraço (PP) cobrou do governo federal que inclua no Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) recursos para a complementação de verbas já garantidas de R$ 25 milhões, destinadas à construção do Hospital do Câncer de Cachoeiro de Itapemirim. Ele explicou que o montante já garantido no Orçamento federal pelo governo passado não é suficiente para atender todo o custo do empreendimento.

Ferraço fez um apelo também ao governo Lula para que o Novo PAC libere recursos para estender a construção de linha férrea ligando o Porto de Ubu, em Anchieta, até o litoral de Presidente Kennedy, passando por Marataízes (no sul capixaba).

O parlamentar considerou que o Novo PAC, anunciado pelo presidente Lula no dia 11 de agosto, está chegando “em boa hora” para o estado, pois prevê obras nas rodovias BRs 262 e 101, além de verbas para o Contorno do Mestre Álvaro e para o Hospital de Cariacica.

O deputado ponderou, no entanto, que o programa federal não estará completo para o Espírito Santo, especialmente para a Região Sul, se o Hospital do Câncer de Cachoeiro e a ferrovia ligando Ubu a Kennedy não constar do cronograma de liberação de recursos.