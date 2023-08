Jovem cachoeirense e revelação da Taça das Favelas ES quer ganhar o mundo do futebol

Revelado na competição capixaba Taça das Favelas ES, o jovem Diene Santos , 18 anos, agora sonha em conquistar outros campos Brasil e mundo a fora, como atleta profissional.

Criado no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, sua relação com a bola começou cedo, aos nove anos de idade. Para ele foi amor à primeira vista. “O futebol significa para mim mais oportunidades na vida, para conhecer pessoas e lugares novos e distantes”, disse.

Diene já jogou em outros campos fora do Espírito Santo, tendo sido avaliado pelo Santos , em Grande São Paulo onde desfilou o seu talento com a sua “canhotinha sinistra”.

Mesmo com o foco no futebol, ele não deixa de estudar. Até porque essa é uma exigência de sua mãe, Maria Cristina. “Eu sonho em me tornar profissional para dar mais qualidade de vida a minha mãe e minha família”, comenta.

Agora que não pode mais participar da Taça das Favelas por ter atingido a idade limite, ele torce por seus colegas que ainda estão disputando a competição. “Aproveito para enviar boa sorte aos meus companheiros de campo, Emanoel, Luís Henrique, Manelzinho, Matheus Soares, Fillipy, lá do Zumbi e também aos amigos de outros bairros, como o Breno Oliveira, o Enzo, o Lázzaro, o Goleiro Queiroz, Kaio Lucas.

A Taça das Favelas tem sua estreia no próximo dia 19, na Grande Vitória, com a presença Ilustre do Governador Renato Casagrande