Jovem de 19 anos morre após ação da Polícia Militar em Cachoeiro

Uma ação da Polícia Militar no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, na última sexta-feira (18), terminou com a morte de um jovem de 19 anos. Segundo informações da PM, viaturas realizavam patrulhamento nas imediações do bairro a fim de apurar inúmeras denúncias de tráfico de entorpecentes.

Ao chegarem próximo à rua Rene Nogueira, indivíduos que estavam no local avistaram os militares e fugiram. Ainda segundo informações da PM, Kainan Moreira, de 19 anos, também tentou fugir mas acabou correndo em direção onde se encontrava uma equipe da PM. O rapaz estava portando uma arma de cor prateada e a apontou aos policiais, já bem próximo destes. Foi então que os policiais efetuaram um disparo contra o suspeito, a fim de impedir a agressão.

Kainan foi socorrido por uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU) e levado à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

A Polícia Militar informou que com o rapaz foi apreendido um revólver calibre .32, cor prata, com 04 munições, dois pinos de cocaína, R$ 197,00 em espécie e três celulares.