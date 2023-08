Jovem é linchado por populares após furtar televisão em loja de Cachoeiro

Um jovem foi linchado por populares na manhã desta sexta-feira (4) depois de furtar uma televisão em uma loja de eletrodomésticos no bairro Guandu, região central de Cachoeiro de Itapemirim.

Populares seguraram o homem até a chegada da Guarda Civil Municipal (GCM). Funcionários da loja informaram aos agentes que o suspeito entrou na loja com uma sacola grande, cobriu a televisão e levou o eletrônico embora.

Pessoas que trafegavam pela calçada perceberam o furto e seguraram o homem. Ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento do bairro Marbrasa e, depois de receber atendimento médico, foi encaminhado à Delegacia Regional do município.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.