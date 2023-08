Jovem morre afogado em cachoeira na zona rural de Divino de São Lourenço

Na tarde desta terça-feira (22), um jovem identificado como Natan Teixeira Nunes, de 25 anos, morreu afogado em uma cachoeira na zona rural de Divino de São Lourenço, no Caparaó capixaba.

Segundo informações de testemunhas, a vítima teria mergulhado na Cachoeira da Consciência e não conseguiu retornar à superfície. Cerca de 10 minutos depois do afogamento, o corpo de Natan foi encontrado e populares acionaram a polícia.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e confirmou o óbito. O local foi isolado e a perícia da Polícia Civil acionada.

O Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil foram procurados para mais informações e, assim que possível, essa matéria será atualizada.

