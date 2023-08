Jovens são apreendidos com drogas pela GCM em Cachoeiro

A Guarda Civil Municipal (GCM) apreendeu na manhã desta sexta-feira (25), dois jovens com atitudes suspeitas em uma rua do bairro Basiléia, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a GCM, os jovens estavam caminhando pela rua 13 de Maio, quando avistaram a viatura da equipe e fugiram. A Guarda foi atrás e conseguiu localizar a dupla em outra rua no mesmo bairro.

Um dos jovens foi visto tentando esconder uma quantidade de drogas no meio do mato, sendo 23 pinos de cocaína e uma bucha de maconha. Já o outro jogou ao chão, na frente da guarnição, 13 pinos de cocaína e um isqueiro. Buscas foram feitas em um matagal nas proximidades, mas nada foi encontrado.

Os jovens foram encaminhados pela GCM para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro para providências.

