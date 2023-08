Jovens são presos com 8 submetralhadoras e drogas em Cachoeiro

Três jovens suspeitos de tráfico de drogas foram presos com oito submetralhadoras artesanais e grande quantidade entorpecentes, nesta quarta-feira (30), no bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Polícia Militar, o fato ocorreu na rua Jerônimo Monteiro. Enquanto os militares faziam policiamento preventivo, eles receberam informações de que haviam pessoas em uma escadaria realizando tráfico de drogas na região.

Um suspeito foi flagrado com uma sacola com drogas. Ao avistar os policiais, o jovem, de 21 anos, tentou fugir, deixando a sacola para atrás, com 65 pinos de cocaína.

Os militares realizaram buscas e conseguiram alcançar o suspeito, que tentou se esconder dentro de uma casa. No local, haviam outras duas jovens, uma de 24 anos e uma de 22 anos, que estava com a sua filha, de 7 anos.

Armas e drogas

Dentro da casa, a polícia também encontrou, no interior de uma mala, 08 submetralhadoras artesanais cal. 380; 15 carregadores artesanais, cal. 380; 01 revólver cal.32 de marca e numeração ilegível.

Além dos armamentos, também foi apreendida uma grande quantidade de drogas: 277 frascos de Loló; 213 pinos de cocaína; 144 pedras de crack; 01 porção de crack, pesando aproximadamente, 93 gramas; 01 porção de cocaína, pesando cerca de 25 gramas; 01 porção de pasta base de cocaína pesando, aproximadamente, 95 gramas; 09 tabletes de maconha, pesando cerca de 03 kilos e 930 gramas; 04 aparelhos telefônicos; R$ 89,00 em espécie, e materiais diversos para preparo e embalo de entorpecentes.

Os suspeitos foram presos e conduzidos à 7ª Delegacia Regional, juntamente com os materiais apreendidos. A criança ficou sob custódia da sua avó.

Em nota, a Polícia Civil informou que as suspeitas de 22 e 24 anos e o suspeito, de 21 anos, conduzidos à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, foram autuados em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Eles foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP).