Justiça determina que operadora de saúde realize bariátrica em paciente

Uma paciente da Serra que teve seu pedido de cirurgia bariátrica negado pela operadora de plano de saúde, entrou com uma ação por por danos morais com pedido de tutela de urgência e obrigação de fazer, contra uma operadora de saúde.

A cliente ainda alegou que possui obesidade mórbida grau III e que já estava em fase acentuada, o que causava dificuldades respiratórias, dores no joelho e hérnia discal lombar, além do risco de desenvolver doenças cardiovasculares, colesterol elevado, e também, diabetes tipo 02, sendo assim, por esses motivos, recebeu indicação médica para a realização da cirurgia bariátrica.

A seguradora argumentou que a cliente não estava dentro do perfil necessário, dentro da ótica da instituição, a realizar a cirurgia e por isso não validou. O Código de Defesa do Consumidor foi aplicado porque o caso se refere à uma cliente insatisfeita, colocando o consumidor em desvantagem, limitando-o à utilização do procedimento.

A empresa foi obrigada a pagar R$ 5 mil para a cliente, além de realizar a liberação para a cirurgia.