Larissa Manoela alerta fãs sobre golpe do pix aplicado em seu nome

A atriz e cantora Larissa Manoela alertou os fãs para que não façam PIX a uma conta que está atrelada ao número de CPF dela. Em uma publicação feita nas redes sociais, neste final de semana, Larissa afirmou que se trata de um golpe.

A atriz aproveitou a oportunidade para agradecer o carinho que tem recebido, após abrir o jogo em rede nacional sobre os problemas que vinha enfrentando com seus pais, que tinham total apropriação de sua fortuna, avaliada em mais de R$ 18 milhões e mais uma vez ressaltou sobre o golpe que está sendo aplicado em seu nome.

“Essa chave não está vinculada à nenhuma conta que me pertença. É golpe! Essa conta não pertence a mim e nem a ninguém da minha família ou do meu círculo de amigos”, publicou.

