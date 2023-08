Lei Rubem Braga vai investir R$ 600 mil no setor cultural de Cachoeiro

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro realizou, nesta quarta-feira (9), a certificação dos responsáveis pelos projetos culturais aprovados no edital 2022 da Lei Rubem Braga.

A entrega dos certificados, que ocorreu no auditório do Museu de Ciência e Tecnologia, no bairro Independência, simboliza a conclusão do processo que selecionou 34 projetos em onze diferentes áreas culturais.

Aos proponentes contemplados, serão repassados, ao todo, mais de R$ 600 mil para execução dos projetos, que têm orçamento máximo de R$ 18 mil cada.

Os recursos vão viabilizar a publicação de livros, eventos, oficinas, exposições, peças teatrais, espetáculos de dança, documentários, dentre outros produtos e atividades culturais.

A seleção dos projetos foi feita a partir da avaliação de um corpo de pareceristas, formado por profissionais da área de cultura de várias partes do país, que também foram selecionados por meio de edital.

“A cada ciclo da Lei Rubem Braga, ela se fortalece como principal política pública de incentivo cultural de Cachoeiro, que promove a diversidade das manifestações artísticas, o acesso à cultura, e que movimenta a cadeia da economia criativa, gerando trabalho e renda, entretenimento, conhecimento e transformação social. Ou seja, é um investimento que retorna para a população”, frisa a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.

Proponentes dos projetos, por área

Folclore e Capoeira

Wolmyr Aimberê Alcantara Filho

José Thiago do Nascimento Adame

Raí Passabon Bolzan

Carnaval

José Thiago do Nascimento Adame

Bruno Pacheco Barcelos

Dança

Isabella Ferreira Dias

Leonardo Dariva Veiga Gomes

Artesanato

Ana Cláudia Souza Fonseca Ferreira

Cleide Viviane de Moura

Artes Plásticas, artes gráficas e filatelia

Raí Passabon Bolzan

Marco Antônio Reis da Silva

Ângela Goulart

Música

Alan Santos Biazatti

Flávio Góis Marão

Samir Pereira Carim

Jupter Produção Cultural Capixaba

Literatura

Bartira Zanotelli Dias da Silva

Pedro Paulo Barbosa Carvalho

Raul Gonçalves Sampaio Neto

Brenda Caetano Perim

Cinema, fotografia e vídeo

Jupter Produção Cultural Capixaba

Amanda Malta de Palma

Felipe Nascimento Gaze

Dandara Dias de Oliveira

Sarah Dalvi de Sousa

Acervo e patrimônio histórico e cultural de museus e centros cultural

Rodimar Monteiro Vieira

Alessandro Araújo de Paula

Bianca Souza Dias

História

Felipe Nascimento Gaze

Luan Tófano Elias

Dandara Dias de Oliveira

Teatro, circo e ópera

Livian de Paula

Gabriel Pontes Fonseca Ferreira

Mara Pereira Lovatti