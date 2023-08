Luto na PRF: agente capixaba morre durante partida de futebol

O policial capixaba Renan da Silva Tonetto, de 34 anos, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), morreu na noite da última quarta-feira (2), enquanto jogava uma partida de futebol.

A equipe da PRF divulgou uma nota nas redes sociais lamentando a perda do colega de profissão.

“Manifestamos nossa solidariedade e destinamos nosso sincero desejo de que Deus dê conforto aos familiares, amigos e colegas, neste momento de luto”

O policial atuava no posto de Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro, mas era natural de Vila Velha.

A causa da morte ainda não foi divulgada.

