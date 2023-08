Macrodrenagem: 50% das obras contra alagamentos já foram concluídas

Cachoeiro de Itapemirim está vivenciando um avanço histórico na prevenção dos alagamentos em períodos de chuva, que ocorrem, principalmente, na região do bairro Nova Brasília.

A gestão municipal está realizando investimentos sem precedentes em macrodrenagem, e os resultados são notáveis: aproximadamente 50% das obras já foram concluídas.

A iniciativa é fruto de uma parceria com o Governo do Estado do Espírito Santo, em um empenho de cerca de R$ 55,2 milhões para sua execução.

Entre as vias públicas que já receberam intervenções estão uma parte da avenida Beira Rio, as ruas Pedro Dias e Quintiliano de Azevedo, e trechos nos arredores da Praça Visconde de Matozinhos, incluindo o início da rua Basílio Pimenta.

Nesses locais, as equipes de serviços já procederam com a instalação de manilhas. Agora, estão em andamento, na região, obras de revitalização urbanística, que incluem a execução de novo pavimento e passeio público.

Atualmente, a frente de trabalho no Centro se concentra na rua Coronel Francisco Braga e imediações da praça Luiz Tinoco da Fonseca, em seguida, avançará até a rua Cesar Missi, com a instalação das estruturas subterrâneas que irão ampliar, de forma significativa, a capacidade de drenagem da cidade.

Além disso, na Linha Vermelha, seguem os trabalhos de assentamento de duas fileiras de galerias pré-moldadas de concreto. Com dimensões que chegam até 2,5 metros de altura por 2,5 metros de largura, essas peças servirão como principal componente da nova macrodrenagem de Cachoeiro.

Os trabalhos na via começaram no início deste ano, entre as ruas Arthur Bernardes e 13 de maio, trecho que já ganhou novo pavimento e atualmente recebe a execução de novo passeio público.

Agora, as intervenções de drenagem na Linha Vermelha seguem na altura do Viaduto da avenida Aristides Campos e no trecho entre as ruas 13 de maio e Basílio Pimenta, em direção ao Museu Ferroviário Domingos Lage.

No bairro Nova Brasília, os serviços estão concentrados nas ruas Maranhão e João Lesqueves. Posteriormente, os trabalhos alcançarão as ruas Manoel da Costa Carvalho (próximo ao ginásio Nello Volla Borelli) e Manoel Domingues Monteiro, em direção à rua Etelvina Vivacqua, via que mais sofre com alagamentos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras (Semo) a expectativa é a de que os trabalhos sejam concluídos no primeiro trimestre de 2024, estimativa que, segundo a pasta, pode sofrer ajustes a depender de fatores externos, com chuvas acima da média.

“Essa grandiosa obra de macrodrenagem é um compromisso sério que assumimos com a população de Cachoeiro. Estamos investindo recursos significativos e empenhando todos os esforços para solucionar os problemas de alagamento que assolam nossos bairros. Essa é uma das maiores e mais importantes intervenções públicas da história de nossa cidade, e temos plena convicção de que trará alívio e qualidade de vida para nossos munícipes”, destaca o prefeito Victor Coelho.

População pode acompanhar o andamentos dos serviços

O avanço das obras de macrodrenagem e as implicações no trânsito podem ser acompanhadas no site da Prefeitura de Cachoeiro (www.cachoeiro.es.gov.br/obrascachoeiro).

Na página, que é atualizada conforme os trabalhos avançam, a população pode consultar a situação em cada frente de obras e consultar vias alternativas àquelas que estão interditadas.

Além disso, para que os moradores possam tirar suas dúvidas sobre o andamento dos serviços de responsabilidade da Prefeitura, a Ouvidoria Geral do Município disponibiliza dois canais de comunicação: o número 156 e o WhatsApp 98814-3357.