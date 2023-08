Mãe de Aécio Neves morre aos 84 anos

A filha do ex-presidente da República Tancredo Neves e mãe do deputado federal Aécio Neves morreu, nesta segunda-feira (14). Inês Maria Neves tinha 84 anos.

O parlamentar lamentou o fato por meio da sua rede social.

“Hoje perdi minha mãe. A dor, como sabem aqueles que já passaram por isso, é dilacerante. Minhas únicas palavras nessa hora, em meu nome e de meus filhos, é de gratidão. Imensa gratidão por seu amor, por sua dedicação e por seus exemplos. Descanse em paz, minha mãe amada!”, escreveu Aécio Neves.

O velório será realizado, entre as 17h, na Funeral House, em Belo Horizonte.

