Mais de 350 vagas em cursos gratuitos de qualificação no Senai ES 

O Senai ES abriu 360 vagas para cursos gratuitos, presencias e a distância (EaD), nas unidades do Espírito Santo nos turnos matutino, vespertino e noturno. É uma oportunidade para aqueles que querem se qualificar e se preparar para o mercado de trabalho.

As inscrições já estão abertas e são destinadas às pessoas de baixa renda. São capacitações profissionais voltadas à iniciação, destinada a jovens e adultos que estão começando no mercado de trabalho, e continuada para quem quer se qualificar mais.

“O Senai oferece iniciativas como essa, para que vidas sejam transformadas e, em paralelo, gere mão de obra qualificada para atender as demandas da indústria, contribuindo com o desenvolvimento do Estado”, afirma Aline Fernandes, gerente de Educação Profissional do Senai ES.

As vagas serão ofertadas nas unidades do Senai ES: Aracruz (8 vagas), Cachoeiro de Itapemirim (13 vagas), Colatina (40 vagas), São Mateus (33 vagas), Vila Velha (141 vagas) e Vitória (125 vagas). Vale lembrar que a garantia da vaga é por ordem de matrícula.

São oportunidades para cursos de: Ajustador Mecânico, Almoxarife, Assistente Administrativo, Assistente de Controle de Qualidade, Assistente de Logística, Assistente de Planejamento, Programação e Controle da Produção, Auxiliar de Cozinheiro, Comandos Elétricos Industriais, Confeiteiro, Eletricista Instalador Residencial, Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão, Gesseiro, Instalação de Gesso Acartonado, Instalador Hidráulico, Mecânico de Freios, Suspensão e Direção de Veículos Leves, Montador de Móveis, Montador e Reparador de Computadores, Operador de Computador, Pedreiro de Alvenaria, Plataformista, Programador de Sistemas.

A matrícula do candidato poderá ser realizada de forma presencial na unidade Senai de interesse ou on-line no endereço eletrônico: https://loja.senaies.com.br/

Endereço das Unidades:

Senai Cachoeiro

Rua Jones dos Santos Neves, nº 975, Alto Monte Cristo, Cachoeiro de

Itapemirim/ES

Tel: (28) 3515-2150

Senai Vila Velha

Rodovia Darly Santos, 2655, Polo Empresarial Novo México, Vila

Velha/ES

Tel: (27) 3399-5812

Senai Vitória

Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2235, Bento Ferreira,

Vitória/ES

Tel: (27) 3334-5201

Senai Aracruz

Avenida Epifânio Pontin, nº 985, Vila Nova, Aracruz/ ES

Tel: (27) 3256-9950

Senai Colatina

Rodovia Gether Lopes de Farias, Nº175, São Silvano, Colatina/ES Tel:

(27) 3770-5301

Senai São Mateus

Avenida Dom José Dalvit, nº 100, Santo Antonio, São Mateus/ES

Tel: (27) 3767-9343