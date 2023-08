‘Mais Leitura’: projeto entrega mais de 9 mil livros em Venda Nova

Em Venda Nova do Imigrante, a leitura literária tem sido um elemento fundamental no contexto educacional. Através de um esforço coletivo entre professores e estudantes, a rede municipal de ensino tem mantido uma prática consistente de leitura, onde todos os dias, pelo menos uma leitura é realizada para cada uma das turmas presentes nas 13 escolas municipais. Isso se traduziu em um impressionante total de 14.600 leituras durante o primeiro semestre de 2023.

No último dia 11 de agosto, Dia do Estudante, a Secretaria Municipal de Educação promoveu o evento “Dia Mais”, quando lançou oficialmente o projeto “Mais Leitura”. A iniciativa tem como objetivo principal fortalecer o hábito da leitura literária para além dos limites das salas de aula, alcançando a comunidade como um todo.

O projeto, concebido no ano passado, foi desenvolvido para presentear cada estudante da rede municipal, desde a creche até o 9º ano, com uma sacola temática contendo quatro exemplares de livros literários selecionados de acordo com as diferentes faixas etárias. A iniciativa foi viabilizada através de recursos próprios da Semed.

Para garantir a qualidade das obras selecionadas, a Secretaria de Educação conduziu um processo de licitação e escolha dos títulos, resultando na aquisição de um total de 9.396 exemplares, todos entregues aos alunos neste ano.

Escolha do nome

Um aspecto marcante do projeto foi a participação ativa dos profissionais da Educação e dos próprios estudantes da rede municipal. E a construção desse projeto inclusivo e participativo teve início com a escolha do nome.

Os professores foram convidados a sugerir títulos por meio de um questionário, que culminou em 29 sugestões. Posteriormente, um processo de votação foi realizado, envolvendo todos os funcionários da Educação. O título “Mais Leitura” emergiu como o favorito, consolidando assim sua identidade.

Com o título do projeto definido, foi a vez de escolher uma ilustração para a sacola literária. Assim foi realizado um concurso de desenhos entre os alunos do Ensino Fundamental. A vencedora foi Aline Trarbach Ferreira (foto abaixo), aluna do 6º ano da EMEF Atílio Pizzol, de São João de Viçosa.

Além disso, o projeto também buscou engajar os alunos do 5º ao 9º ano na seleção das obras literárias. Em um gesto de empoderamento e envolvimento ativo, os estudantes tiveram a oportunidade de participar da escolha dos títulos que fariam parte das sacolas literárias.

O ápice do projeto se deu este ano quando os 9.396 livros foram entregues meticulosamente, organizados de acordo com as diferentes faixas etárias, e distribuídos para as escolas. No dia 11 de agosto, cada escola preparou uma programação especial, convidando as famílias dos estudantes para participarem da entrega das sacolas literárias.

“A presença ativa das famílias nesse dia comprova o envolvimento e o entusiasmo que a iniciativa gerou na comunidade”, destaca a coordenadora técnica pedagógica da Educação Infantil, Ane Gabriela Bernabé.

A secretária Municipal de Educação, Sirlene Mazzocco, afirma que o projeto “Mais Leitura” representa um marco significativo no compromisso da administração municipal com a educação e o desenvolvimento integral dos estudantes. Ao entregar mais de 9.000 livros cuidadosamente selecionados, estamos não apenas fornecendo conhecimento, mas também cultivando o amor pela leitura desde cedo. Essa iniciativa reflete a união de esforços entre educadores, alunos e suas famílias, fortalecendo os laços da comunidade em torno da aprendizagem. Estamos orgulhosos de ver como as famílias se envolveram no ‘Dia Mais’ e acreditamos que essa experiência enriquecedora continuará a deixar uma marca duradoura nas vidas de nossos jovens leitores.”