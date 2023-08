Mais ruas recebem pavimentação com concreto em Cachoeiro

Mais vias de Cachoeiro receberam obras de pavimentação nos últimos dias, para melhorar a condição de mobilidade dos moradores.

Na sede do município, os bairros Central Parque e Aeroporto foram contemplados com o serviço nas ruas Francisco de Assis Manhoni e Constantino Tirello, respectivamente.

Já no interior, os trabalhos chegaram nos distritos de Córrego dos Monos (rua José Ribeiro Avelar) e Coutinho (rua Quintino Cavalcante).

O revestimento adotado é o concreto, material que oferece diversos benefícios, como maior resistência ao tráfego pesado; durabilidade ao longo do tempo; menor necessidade de manutenção; além de proporcionar uma superfície regular e aderente, contribuindo para a segurança no trânsito.

As melhorias de pavimentação em andamento em Cachoeiro integram dois pacotes de obras que irão abranger mais de 160 ruas, totalizando cerca de R$ 111 milhões de investimentos.

Atualmente, outras frentes de serviço estão em andamento nos bairros Village da Luz, Bom Pastor e Rubem Braga.

Mais obras

Paralelamente, a Prefeitura de Cachoeiro também está executando outras melhorias de mobilidade. Na última semana, a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços (Semmat) realizou a pavimentação da rua Paulo Dorighetto, no distrito de Burarama. Agora, os trabalhos se concentram na rua Marcos Novaes Facini, bairro Aeroporto.

Além disso, a gestão municipal também executa melhorias no bairro Maria Ortiz, com obras de pavimentação asfáltica em quatro ruas: Ney Pimenta Coelho, João Mucelini, José Almeida da Costa e João Cipriano.

