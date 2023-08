Marataízes: população ganha nova Unidade de Saúde da Família

A Prefeitura de Marataízes, através da Secretaria Municipal Saúde, inaugurou mais uma unidade de saúde, nesta segunda-feira (21). Dessa vez, no bairro Pontal.

A unidade pertence ao programa Estratégia de Saúde da Família, e contará com dois consultórios médicos, um consultório odontológico, um consultório de enfermagem, recepção, sala de curativos, sala de vacina, sala de dispensação de medicamentos, sala de triagem, sala de esterilização, auditório, sala para os agentes comunitários de saúde, além de área interna para funcionários.

“Essa é a inauguração de nossa 11ª unidade com sede própria, bem localizada na comunidade, ampla e moderna. Em breve anunciaremos mais unidades de saúde, seguindo nosso objetivo de elevar cada vez mais a qualidade da saúde pública em nossa cidade”, afirmou o Prefeito Robertino Batista da Silva.

Segundo a secretária Municipal de Saúde, Cristiane França, “a unidade de saúde no bairro Pontal é uma conquista pra toda comunidade e pra Marataízes. Saúde pública de qualidade é o pilar básico para todo o desenvolvimento social, estamos nos esforçando para levar essa revolução na saúde para todas comunidades”.

A Unidade Estratégia Saúde da Família “Genilda Tereza Fernandes” – ESF Pontal, funciona de segunda a sexta-feira, de 7h às 16h, com uma equipe contando com enfermeiros, médico da família, ginecologista, pediatra, farmacêutico, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, dentista e auxiliar de saúde bucal, atendente e auxiliares de serviços gerais.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.