Marataízes recebe obras de recapeamento asfáltico na “Avenida Principal”

Operários e máquinas do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER) realizam, desde a última sexta-feira (25), obras de recapeamento asfáltico na ES-060, na localidade conhecida como Avenida Principal em Marataízes. As ações visam melhorar as condições da rodovia que corta a cidade, mas podem causar alguns transtornos a motoristas e […]