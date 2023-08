Menina morre após cair de égua e família leva animal para se despedir

A montadora Bárbara Montibeller, de apenas 11 anos de idade, perdeu a vida após um trágico incidente envolvendo sua égua Bella em Camboriú, Santa Catarina. Em uma demonstração de afeto, seus familiares decidiram permitir que o próprio animal se despedisse da menina durante o funeral, como uma forma de honrar a ligação profunda entre as duas. O avô da menina, Altamir Montibeller, disse que a conexão entre Bárbara e a água era algo difícil de explicar, tornando a despedida uma necessidade para ambas.

