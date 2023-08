Menor com mandado em aberto é apreendido com drogas em Guaçuí

Um adolescente com mandado de busca e apreensão em aberto foi apreendido pela polícia na noite desta quinta-feira (30), em Guaçuí. Segundo informações da PM, policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão, realizavam patrulhamento no bairro da Lagoa, por volta das 19h30, quando viram o menor.

Ao perceber a presença dos policiais o menor tentou fugir, mas foi alcançado. Durante a abordagem os militares constataram que conta o menor havia um mandado de busca e apreensão. Durante as buscas os policiais localizam 31 pedras de Crack, que foram dispensadas durante a fuga.

Após o flagrante de ato infracional, foi conduzido à 6ª delegacia Regional de Alegre.