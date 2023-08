Micro e pequenas empresas são responsáveis por 70% dos empregos no país

As micro e pequenas empresas são base de sustentação do saldo positivo de empregos no país este ano. De acordo com levantamento divulgado pelo Sebrae, 70% das vagas de emprego geradas este ano se deu nos micro e pequenos empreendimentos. O especialista em gestão de negócios, Wander Miranda, aponta que os dados revelam o tamanho da importância das pequenas empresas para o país.

Recentemente foi divulgado pelo Sebrae, um levantamento feito com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Os números indicam que foram quase 710 mil novas vagas de trabalho criadas por micro e pequenas empresas no primeiro semestre de 2023, com números semelhantes àqueles registrados nos últimos dois anos.

Foram geradas pouco mais de 1 milhão de vagas de trabalho no primeiro semestre desse ano, o que significa que 70% delas se deram devido à micro e pequenas empresas, um número consideravelmente grande, que mantêm o saldo positivo de empregos no país.

O especialista em gestão de negócios, Wander Miranda, destaca que o levantamento mostra o quão importante são os pequenos empreendimentos para o país. “Esses dados mostram a força das micro e pequenas empresas no país. São os micro e pequenos empreendedores que mantêm a economia girando no Brasil, gerando empregos, renda e produzindo riqueza,” destaca Wander.

Wander Miranda destaca que o segmento possui as melhores condições para responder ao desafio da geração de empregos no Brasil, apesar das adversidades enfrentadas pelo setor. Ele pontua que “a determinação desses empreendedores, combinada com sua capacidade de adaptação, faz com que eles sejam fundamentais na manutenção do emprego e na contribuição para uma melhora geral nos indicadores econômicos do país.”