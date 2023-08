Mimoso será contemplada com recursos para desassoreamento do Rio Muqui

Foi publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, nesta quarta-feira (30), a autorização para obras de drenagem do Rio Muqui do Sul, em Mimoso do Sul. A indicação é do deputado estadual Dr. Bruno Resende (União).

”Meus amigos de Mimoso do Sul, este é um momento de gratidão! Foi publicada hoje pelo governo do Estado a liberação do recurso batalhado desde o início do nosso mandato, para desassoreamento do Rio Muqui, evitando enchentes e salvando vidas”, comemorou o parlamentar.

Além das consequências das cheias do Rio Muqui, no período de chuva, os moradores também sofrem com as enxurradas que descem do Cristo Redentor, outro problema que o Dr. Bruno Resende pretende solucionar.

“Muito obrigado governador Renato Casagrande. É bom termos um líder que se preocupa com a vida o tempo todo. Mimoso pode comemorar! O nosso rio vai ser drenado e nós vamos batalhar também pela macrodrenagem do Cristo Redentor, o nosso Cristo, que desce aquela enxurrada e acaba destruindo casas e aumentando o nosso problema da enchente”, disse o deputado.