Ministério da Educação abre concurso nesta quarta (9) com 220 vagas

O Ministério da Educação vai abrir concurso para preencher vagas no cargo de técnico em assuntos educacionais. Para participar, é preciso ter nível superior em qualquer área de formação, com diploma fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. A oferta é de 220 vagas, sendo 165 para ampla concorrência, 11 para candidatos com deficiência e 44 para candidatos negros.

As inscrições poderão ser feitas no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/mec_23, das 10h desta quarta-feira (9) até as 18h do dia 28 de agosto (horário de Brasília). A taxa de participação custará R$ 80.

Os candidatos aprovados serão lotados no MEC, em Brasília (DF). A remuneração oferecida é de R$ 6.255,90 para uma jornada de 40 horas semanais — incluindo vencimento básico de R$ 2.419,90 e Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (CDPGPE) de R$ 3.836.

A seleção ficará a cargo do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O processo seletivo será composto de provas objetivas de múltipla escolha (50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos) e prova discursiva, todas de caráter eliminatório e classificatório.

As provas terão questões de Língua Portuguesa, Legislação e Ética na Administração Pública, Noções de Direito Constitucional, Noções de Administração Pública e Atualidades — no caso de conhecimentos gerais — e de Políticas Públicas, Legislação Educacional e Fundamentos da Educação — no caso de conhecimentos específicos.

As provas objetivas e a prova discursiva terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável de 8 de outubro. A divulgação do gabarito final está prevista para 25 de outubro.

Os selecionados vão realizar atividades de execução qualificada, sob supervisão superior, de trabalhos pedagógicos, visando à solução de educação, de orientação educacional, administração escolar e de educação sanitária.

Os candidatos nomeados estarão subordinados ao Regime Jurídico Único dos Servidores Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais.