Molejão: Grupo faz show em Cachoeiro

Os amantes de pagode já têm um compromisso marcado para o dia 16 de setembro, com a quarta edição do evento “Vem pro Salseiro”. A atração principal da noite será o grupo Molejo, que promete agitar o público com seu ritmo contagiante e hits que estão na boca dos fãs por todo o Brasil. O evento será realizado na Casa de Eventos Gordinho, a partir das 22h.

Molejo, também conhecido como Molejão, é um grupo musical carioca de pagode formado em 1988 no bairro do Méier por Anderson Leonardo (cavaquinho, voz e vocal), Andrezinho (surdo, voz e vocal), Claumirzinho (pandeiro e vocal), Lúcio Nascimento (percussão e vocal) e Robson Calazans (percussão e vocal) Jimmy Batera (Bateria).

O grupo fez grande sucesso na década de 90 com as músicas “Caçamba”, “Brincadeira de Criança”, “Dança da Vassoura”, “Samba Rock do Molejão”, “Paparico”, “Cilada”, Clínica Geral, “Ah Moleque”, “Samba Diferente”, “Pensamento Verde”, “Assim Oh”, etc.

Os ingressos para o evento já estão disponíveis e podem ser adquiridos através da plataforma de venda online LeBillet e na Carneiro Instrumentos Musicais.

Serviço:

Evento: 4º Vem pro salseiro – Show do Grupo Molejo.

Data: 16 de Setembro de 2023.

Programação: Grupo Molejo e outras atrações.

Horário: A partir das 22h

Local: Casa de Eventos Gordinho, Cachoeiro de Itapemirim

Ingressos: Disponíveis via LeBillet