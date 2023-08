Morre no Rio MC Marcinho aos 45 anos

Após piora no quadro de saúde, Márcio André Nepomuceno Garcia, o MC Marcinho morreu aos 45 anos. A informação foi confirmada pelo Hospital Copa Dor ao G1 neste sábado, (27/8). O cantor que conviveu com várias doenças crônicas por 10 anos, estava hospitalizado com um quadro de insuficiência cardíaca e renal desde 27 de junho.

MC Marcinho tratava doenças crônicas como diabetes, doença renal e cardiopatia dilatada. Em 2019, ele chegou a ser hospitalizado com princípio de infarto. Por conta disso, o funkeiro utilizava um aparelho para regular os batimentos cardíacos.

Saúde

Em março de 2023, Marcinho foi internado para trocar o marca-passo em função de um defeito no funcionamento da peça. Em 10 de julho deste ano, o cantor precisou ser intubado após sofrer uma parada cardíaca. Três dias depois, o artista recebeu um coração artificial, um dispositivo de duração intermediária, que pode ser usado de três a quatro meses. Enquanto isso, aguardava por um transplante de coração para obter alta do hospital.

Na última terça-feira (22/8), a assessoria do artista informou que ele havia tido uma piora no estado de saúde e estava com quadro de infecção generalizada. Durante a hospitalização o cantor utilizava a ventilação mecânica, coração artificial e dependia de hemodiálise. Com isso, ele deixou a fila de espera para um transplante de coração. Pelas regras do Sistema Nacional de Transplantes, o receptor necessita ter condições mínimas para suportar uma cirurgia e receber o órgão.

Márcio André Nepomuceno Garcia nasceu no dia 11 de novembro de 1977, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, estado do Rio de Janeiro. Marcinho se tornou um dos principais destaques do funk melody nos anos 1990. Considerado uma das lendas do movimento, o cantor coleciona hits como Glamourosa, Rap do Solitário, Tudo é festa, Princesa, Garota Nota 100, entre outras composições que marcaram gerações e estabeleceram um marco histórico para o avanço do estilo musical no país.

Carreira

No início dos anos 2000, MC Marcinho se afastou da mídia, pois estava em voga a popularização do estilo de funk com letras erotizadas e o estilo melody do cantor havia saído de foco. Em 2002, o funkeiro lançou o álbum Falando com as Estrelas com as canções Funk da antiga, Zona Oeste, e Glamurosa, música que viria a ser um sucesso apoteótico por todo país.

Em agosto de 2011, Marcinho lançou o primeiro DVD Tudo é Festa em parceria com a gravadora EMI. O álbum foi gravado no Circo Voador (RJ) em 2008, e conta com participações especiais de Flávia Santana, Sandra de Sá e MC Sapão.