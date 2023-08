Mostra Luz del Fuego abre inscrições para sua edição no Chile

Estão abertas as inscrições para a Mostra Internacional Luz del Fuego de Mulheres Brasileiras na Fotografia, um projeto que tem como objetivo a promoção da fotografia feminina através de uma curadoria de uma exposição fotográfica coletiva que acontece, simultaneamente, em Cachoeiro e no exterior.

Em edições anteriores, a mostra já passou pelas capitais de países como Colômbia, México, Argentina e tem como próxima parada a capital do Chile, Santiago, através de patrocínio da Lei Rubem Braga, pelo edital 025/2022 da Secretaria Municipal de Cultura de Cachoeiro de Itapemirim.

“A agilidade e o compromisso do setor da Lei Rubem Braga de Cachoeiro no repasse dos recursos do edital de 2022 foi o que viabilizou a realização deste projeto ainda este ano. Santiago é uma potência mundial na arte urbana, e poder levar a fotografia brasileira para este circuito com recursos da nossa cidade é muito multiplicador” enfatiza direção de projetos da JUPTER, produtora cultural responsável pela Mostra Luz del Fuego.

A exposição acontecerá através da intervenção urbana mais conhecida como “lambe-lambe”, ou seja, fotos impressas em médio formato, instaladas em espaços urbanos, incorporando a arte ao dia-a-dia das pessoas. Todas as fotos terão QR code que redirecionará o público para a versão online da exposição, que terá recursos multimídia como depoimento das fotógrafas e audiodescrição.

Esta edição terá tema livre, e serão ofertadas 40 vagas expositivas, divididas nos grupos abaixo:

• 5 vagas para fotógrafas pertencentes à comunidade LGBTQIAP+, residentes no Espírito Santo

• 5 vagas para fotógrafas pertencentes à comunidade LGBTQIAP+, residentes em outros Estados da União.

• 5 vagas exclusivas para fotógrafas negras e/ou indígenas, residentes no Espírito Santo

• 5 vagas exclusivas para fotógrafas negras e/ou indígenas, residentes em outros Estados da União.

• 5 vagas exclusivas para mulheres residentes nos bairros atendidos pelo Projeto Estado Presente, iniciativa do Governo do Espírito Santo que busca a redução de taxas de homicídios, principalmente em comunidades onde o índice de violência e mortalidade de jovens apresenta-se elevado.

• 15 vagas para mulheres que não se identificam com os grupos acima citados/publico geral.

As inscrições são gratuitas, e podem ser feitas através do site www.mostraluzdelfuego.com/chile até 30 de setembro de 2023.

Mais informações podem ser obtidas através do formulário de contato, disponível no site mostraluzdelfuego.com.