Mostra vai classificar e escolher os melhores cafés de Alegre

Com a finalidade de identificar, conhecer e promover os agricultores de café arábica e conilon de alta qualidade em Alegre, fortalecendo e valorizando os produtores locais, a prefeitura do município realiza a 5ª Mostra de Qualidade de Café.

O evento é promovido pela Secretaria Executiva de Desenvolvimento Rural, pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e pela Empresa Junior de Cafeicultura do Intituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e visa incentivar a produção de cafés de alta qualidade, permitindo a conquista de novos mercados.

Requisitos

Segundo o Secretário de Desenvolvimento Rural, Gustavo Costa, podem participar da 5ª Mostra de Qualidade de Café de Alegre, como ofertantes, os produtores de café com propriedade sediada no município, que devem apresentar no ato da inscrição o Talão de Produtor Rural ou a DAP atualizados ou documento que comprove o vínculo com a propriedade rural.

“O município de Alegre já foi um dos maiores produtores do Estado e estamos querendo retomar isso. Na última mostra, foi identificado um sabor que só é encontrado na nossa região. Por meio desse tipo de iniciativa, nossos cafeicultores se sentem motivados e acolhidos e podem acreditar no retorno que um plantio de qualidade pode representar”, disse o secretário.

Inscrições

As inscrições, que começaram em 1º de agosto, terminam no próximo dia 31 e podem ser feitas na sede da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Rural, na Prefeitura ou no escritório do Incaper de Alegre de segunda à sexta-feira, entre 07h30 e 11h30 ou entre 13h e 17h. A inscrição para a mostra é gratuita.

Coleta das amostras

As amostras serão coletadas pela Comissão Organizadora, em visita pré-agendadas às propriedades inscritas, entre os dias 01 e 22 de setembro.

O material será codificado, para que não haja identificação do participante e somente a Comissão Organizadora conheça a procedência. Isso permite que a análise e classificação sejam isentas e imparciais na avaliação do juízes, caracterizando a chamada “prova cega”.

Seleção

As amostras avaliadas na segunda etapa serão classificadas de acordo com a pontuação de cada categoria (arábica e conilon), entre 25 e 05 de outubro.

As melhores amostras de café das duas categorias (arábica e conilon) participarão da 5ª Mostra de Qualidade de Café de Alegre e serão apresentados para o público em geral, para degustadores e para possíveis compradores, no dia 06 de outubro de 2023.

Resultado

A divulgação do resultado final com os nomes dos produtores e a pontuação dos melhores lotes, será no dia 07 de outubro, no site da Prefeitura Municipal de Alegre e publicado no site do Incaper e no site da Empresa Caparaó Jr.