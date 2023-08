Motoboys sofrem acidentes por causa de carga alta de caminhões

Recentemente, incêndios em cabos de energia elétrica em postes em Guaçuí levantaram a hipótese do fato ser provocado por cargas altas de caminhões. Os veículos com excesso de carga acima da altura permitida cruzam a cidade e arrancam fios, principalmente, de telefonia e internet. E, além do prejuízo para empresas e usuários dos serviços, os cabos soltos têm provocado acidentes com motociclistas, em especial, motoboys que trabalham na cidade.

A denúncia está sendo feita pelos próprios motoboys, seus parentes e amigos. E eles têm como prova, pelo menos, um vídeo que mostra quando um caminhão com carga de madeira muito alta passa e, em seguida, um motociclista sofre uma queda.

O acidente foi provocado pelo cabo arrastado pelo veículo de carga que acabou enganchando na motocicleta e também derrubando o rapaz que também teve machucados no rosto e pescoço. Ou seja, por pouco não houve um ferimento mais grave ou fatal. Veja o vídeo do acidente no final da matéria

Motoboys pedem providências

Na denúncia feita nas redes sociais, os envolvidos afirmam que o acidente registrado no vídeo foi o terceiro ocorrido só neste mês de agosto. Em outro ocorrido na Avenida José Alexandre, um casal também caiu com a moto, depois de um caminhão passar e arrancar um fio do poste. O fio prendeu no guidom da moto que acabou batendo em um poste. A mulher teve fratura no joelho.

O pescoço do motoboy acidentado que ficou com marcas do cabo arrancado pelo caminhão (Fotos Arquivo Pessoal).

A preocupação é de que, a qualquer momento, leve algum motociclista à morte. Inclusive, um deles está acamado, por ter ficado muito machucado. E os motoboys querem que alguma autoridade tome providências para que esses caminhões que passam pela cidade, com cargas além do limite permitido, principalmente durante à noite e madrugada (justamente quando os cabos são ainda mais difíceis de serem vistos), possam ser fiscalizados.

Sem ter certeza qual órgão seria responsável por essa fiscalização ou por alguma providência, eles apelam à Prefeitura de Guaçuí, Detran-ES e toda e qualquer autoridade policial. Eles pedem que seja imposta uma restrição para a altura das cargas para os caminhões passarem pela cidade ou qualquer outra providência.