Motociclista fica ferido após acidente entre carro e moto em Cachoeiro

Um motociclista ficou ferido na tarde desta quinta-feira (31), após a moto em que estava bater em um carro no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações da Polícia Militar, o condutor do veículo acionou uma viatura informando que estava saindo com o carro de um local na Avenida Mauro Miranda Madureira, quando uma motocicleta bateu contra o carro dele.

Com a batida, o condutor da moto ficou ferido e precisou ser socorrido pelo Samu e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.

Até o momento, não temos informações sobre o estado de saúde do motociclista.