Motociclista morre após acidente com caminhão em Domingos Martins

Um motociclista morreu na noite desta quinta-feira (3) após bater contra a traseira de um caminhão, em Domingos Martins, na região Serrana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no quilômetro 40 da BR 262, às 20h45.

De acordo com a PRF, o caminhão estava parado na rodovia, após apresentar pane mecânica. O motociclista não conseguiu desviar do veículo e bateu contra a carroceria do caminhão.

Socorristas foram ao local do acidente para atendê-lo, mas o homem estava sem sinais vitais quando a equipe chegou. O corpo dele foi levado para o Serviço Médico Legal de Venda Nova do Imigrante.