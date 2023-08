Motociclista morre em acidente em Rodovia de Mimoso do Sul

Na manhã desta segunda-feira (28), o Centro Integrado Operacional de Defesa Social de Mimoso do Sul (CIODES), foi acionado até o hospital Apóstolo Pedro, após um motociclista ter dado entrada em estado grave, após um acidente na Rodovia Sebastião Tâmara, que liga os municípios de Mimoso do Sul e Muqui.

Segundo a Polícia Militar, o motociclista, identificado como Wagner de Souza Queiroz, de 39 anos, teria sofrido um acidente de moto, uma Honda Biz. No entanto, a dinâmica e como ocorreu o acidente não foram esclarecidas pela Polícia Militar, que informou que ainda não concluiu o Boletim de Ocorrências.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local após o acidente e encaminhou a vítima para o hospital de Mimoso do Sul. Não foi informado se ele estaria sozinho no veículo.

O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O corpo foi encaminhado na manhã desta segunda-feira (28), para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil de Mimoso do Sul vai apurar as causas do acidente.