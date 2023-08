Motorista capota carro ao dirigir bêbado em Cachoeiro

Um homem acabou capotando o carro neste domingo, na rua Edílio Ribeiro, no bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente teria acontecido após o motorista insistir em dirigir, mesmo tendo ingerido bebida alcoólica.

Imagens que circulam na internet mostram o estado de embriaguez do condutor. Antes de capotar o veículo, o homem já teria provocado outro acidente. Um vídeo enviado para nossa redação mostra um rapaz abordando o motorista após ele ter batido o carro e entrar novamente no veículo para continuar dirigindo. O rapaz que faz o vídeo alerta o homem que ele não deveria dirigir nessas condições, mas ele não se importa.

Uma equipe do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve no local e removeu o veículo. A PM informou que a ocorrência foi registrada por volta das 15h30 deste domingo. De acordo com testemunhas, o condutor teria capotado e, sem seguida, se evadido do local, assim como um passageiro. Os envolvidos não foram localizados no momento do fato.

