Motorista perde controle de carreta e tomba em rodovia de Cachoeiro

Uma carreta tombou na madrugada do último domingo (27), na rodovia Fued Nemer, próximo a entrada de Conduru, distrito de Cachoeiro.

Segundo a Polícia Militar, o motorista perdeu o controle da direção e colidiu com um poste. O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

No local, a Polícia Militar recebeu informações de testemunhas que disseram que o veículo trafegava em “zig-zag” e que possivelmente o condutor dormiu ao volante.

O trânsito não precisou ser interditado na via, e a companhia de energia responsável pela manutenção foi informada sobre o fato e já se deslocou até o local do acidente para checar a fiação.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.