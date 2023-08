Motorista perde o controle, cai de viaduto e acaba em campo de futebol

Na noite da última quarta-feira (16), por volta das 21h, um veículo saiu da pista, caiu do viaduto de Carapina na Serra e acabou parando dentro de um campo de futebol, às margens da estrutura.

Segundo a Polícia Civil o homem teria perdido o controle do veículo logo no início do viaduto, acabou batendo na traseira de um outro carro, perdeu o controle da direção, derrubou a tela de proteção do viaduto e caiu dentro do campo.

Em um vídeo feito por pessoas próximas ao local é possível ver o carro de cabeça para baixo e o motorista caído ao lado do veículo com algumas pessoas ajudando. O motorista de 28 anos ficou com ferimentos leves e foi conduzido pelo SAMU para realizar exames médicos.