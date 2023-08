Mudança em Cachoeiro: Lorena Vasques Silveira assume Secretaria de Obras

A secretária municipal de Manutenção e Serviços (Semmat) de Cachoeiro, Lorena Vasques Silveira, agora também responde pela Secretaria Municipal de Obras (Semo), interinamente. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (2).

Lorena está à frente da Semmat há três meses e, antes disso, foi secretária municipal de Administração, por dois anos. Advogada, também já atuou na Prefeitura de Cachoeiro como presidente da Comissão Permanente de Licitações e coordenadora de Compras Governamentais.

Rodrigo Bolelli, que respondia pela Semo, seguirá na pasta como secretário executivo.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.